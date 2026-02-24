Après avoir réservé ses premières visites internationales aux Emirats arabes unis, à l'Afrique du Sud et à la Russie, le nouveau président malgache Michaël Randrianirina est reçu à l'Elysée à Paris par Emmanuel Macron. IMAGES
Emmanuel Macron accueille le président malgache Michaël Randrianirina à l'Elysée
