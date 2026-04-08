Les ex-otages français en Iran Cécile Kohler et Jacques Paris sont libérés au moment où Donald Trump menace d'éradiquer une "civilisation entière". La députée PCF Elsa Faucillon réagit à cette actualité et évoque en compagnie de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière la crise du prix des carburants en France ainsi que la récente mobilisation contre le racisme à Saint-Denis.
Elsa Faucillon (PCF) : "Trump avance dans un calcul froid, il est prêt à tout"
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