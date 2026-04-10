Dimanche 12 avril, les Hongrois se rendent aux urnes pour les élections législatives. Un scrutin crucial pour l’Europe, alors que le Premier ministre sortant, Viktor Orban, aligne ses décisions sur les intérêts du Kremlin. Son credo : un rapprochement avec Moscou, au nom de la "paix". Face à lui, le candidat d’opposition, Peter Magyar, l’accuse d’être aidé par des "agents" russes dans sa campagne. Qu’en disent les Russes ?
Élections législatives en Hongrie : la Russie mise sur Viktor Orban
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