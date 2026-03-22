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Edouard Philippe, réélu, voit des "raisons d'espérer" quand les extrêmes sont écartés

information fournie par AFP Video 22/03/2026 à 20:39

Edouard Philippe déclare après sa réélection comme maire du Havre que les électeurs savent "qu'il y a des raisons d'espérer quand tous ceux de bonne volonté (...) écartent les extrêmes et leur facilité". Édouard Philippe a été réélu maire du Havre avec environ 47% des voix, contre environ 41% pour le député communiste Jean-Paul Lecoq et environ 11% pour le candidat de l'UDR et du RN Franck Keller, selon des chiffres provisoires. SONORE

Edouard Philippe
Municipales 2026
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