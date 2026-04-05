A une semaine de la présidentielle au Bénin, focus sur le bilan de Patrice Talon après une décennie au pouvoir.
Au menu : croissance économique saluée, modernisation visible … mais aussi critiques persistantes sur l’état de la démocratie, l’opposition marginalisée et les libertés. Pour décortiquer ces 10 ans, deux invités : Wilfried Léandre Houngbédji, le porte-parole du gouvernement, et Francis Kpatindé, journaliste et observateur averti de la vie politique béninoise.
Édition spéciale : le bilan de Patrice Talon à une semaine de la présidentielle béninoise
A une semaine de la présidentielle au Bénin, focus sur le bilan de Patrice Talon après une décennie au pouvoir.
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