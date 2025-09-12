Ed Sheeran : huitième album et nouvelle tournée pour le chanteur britannique

information fournie par France 24 • 12/09/2025 à 14:54

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont revient sur le retour de Ed Sheeran. L'artiste britannique aux 200 millions de disques vendus vient à peine de terminer sa tournée géante "Mathematics". Il a créé la surprise en annonçant une toute nouvelle série de concerts. Le coup d'envoi de son "Loop tour" se fera au Zenith de Paris le 1er décembre prochain. Cette tournée accompagne la sortie d'un nouvel album du chanteur de 34 ans : "Play". Il le décrit comme "une réponse directe à la période la plus sombre de ma vie". Également au programme de cette émission : Mélanie Thierry et Bastien Bouillon dans "Connemara" d'Alex Lutz, adapté du livre éponyme de Nicolas Mathieu et la République démocratique du Congo au cœur du festival Visa pour l'image.