Autrice afro-féministe et blogueuse, Laura Nsafou s'emploie à offrir des modèles afro-descendants à la nouvelle génération. À travers ses romans et albums jeunesse, elle construit des imaginaires où l'identité, l'héritage et la résilience occupent une place centrale. Elle vient présenter son dernier roman jeunesse, "Écrire avant l’aube", un hommage vibrant à Toni Morrison - la première femme noire à avoir reçu le Prix Nobel de littérature en 1993 et dont les ouvrages sont aujourd'hui censurés dans certains états des États-Unis.
"Écrire avant l'aube", l'hommage vibrant de Laura Nsafou à Toni Morrison
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro