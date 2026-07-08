"Historique !": après un huitième de finale conclu sur un score vierge, la Suisse a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde en s'imposant face à la Colombie aux tirs au but.
Mondial-2026 : les supporters suisses célèbrent la qualification pour les quarts de finale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro