Le 8 septembre prochain, François Bayrou sollicitera un vote de confiance de l'Assemblée nationale, un pari risqué puisque les partis d’opposition ont d’ores et déjà annoncé qu’ils voteraient contre. Nos représentants politiques joueraient-ils avec le feu en privilégiant leurs calculs partisans plutôt que l’intérêt du pays ? On en parle avec le politologue Dorian Dreuil.
Dissolution, démission, budget 2026 : nos politiques sont-ils irresponsables ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro