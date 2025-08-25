Perché à 2.930 mètres d'altitude dans les Hautes-Alpes, l'observatoire astronomique de Saint-Véran accueille pendant l'été des touristes pour une nuit "magique" à la découverte des nébuleuses, étoiles et autres astres.
Au plus haut observatoire de France, des étoiles plein les yeux
