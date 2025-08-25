 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Au plus haut observatoire de France, des étoiles plein les yeux

information fournie par AFP Video 25/08/2025 à 20:36

Perché à 2.930 mètres d'altitude dans les Hautes-Alpes, l'observatoire astronomique de Saint-Véran accueille pendant l'été des touristes pour une nuit "magique" à la découverte des nébuleuses, étoiles et autres astres.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Frappes israéliennes meurtrières au Yémen contre des cibles houthies

information fournie par AFP 02:55
2

Images aériennes de nuages de fumée s'élevant des montagnes espagnoles

information fournie par AFP Video 15:13
3

"Poutine peut être arrêté," déclare le Premier ministre canadien Carney à Kiev

information fournie par AFP Video 12:30
4

Sous un ciel parsemé de drones, des robots pour aider les médecins militaires ukrainiens

information fournie par AFP Video 12:31
5

L'Espagne, championne du recyclage des eaux usées

information fournie par France 24 12:02
6

Le Français Laurent Vinatier arrive au tribunal à Moscou

information fournie par AFP Video 15:59
7

La France traverse un "moment préoccupant" qui "impose une clarification" (Bayrou)

information fournie par AFP Video 16:46
3
8

Evergrande radié de la Bourse de Hong Kong, symbole de la crise immobilière chinoise

information fournie par France 24 11:29
1

Au Pakistan, la mousson tue à nouveau et ralentit les recherches

information fournie par AFP 18 août
2

Le Premier ministre palestinien visite le terminal de Rafah à la frontière de Gaza

information fournie par AFP Video 18 août
3

Top 5 IA du 18/08/2025

information fournie par Libertify 19 août
4

L'acteur Gary Oldman immortalise ses empreintes à Hollywood

information fournie par AFP Video 23 août
5

Mondial de rugby: réactions de supporters après la victoire anglaise en ouverture

information fournie par AFP Video 23 août
6

Destruction à Gaza-ville, cible de bombardements israéliens intenses

information fournie par AFP Video 23 août
7

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 août
8

Colombie: l'armée déployée après deux attaques qui ont fait au moins 18 morts

information fournie par AFP 22 août
3
1

Du mirage américain à "l'enfer" d'une prison au Salvador

information fournie par AFP 27 juil.
2

Des civils thaïlandais s'abritent dans un temple alors que les affrontements continuent

information fournie par AFP Video 26 juil.
3

Rénover des taudis en logements bas carbone: le projet participatif d'une foncière

information fournie par AFP Video 29 juil.
4

Trump annonce la mise en place de centres de distribution alimentaire à Gaza

information fournie par AFP 28 juil.
7
5

Gaza: l'aide humanitaire a commencé à entrer dans l'enclave

information fournie par AFP Video 28 juil.
6

Gaza: vu du ciel, un territoire plongé dans le noir

information fournie par AFP 30 juil.
3
7

Trump donne "10 ou 12 jours" à Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine

information fournie par AFP 29 juil.
34
8

Londres envisage une reconnaissance de l'Etat de Palestine en septembre

information fournie par AFP Video 29 juil.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank