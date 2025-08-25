La France traverse "un moment préoccupant et donc décisif", "un moment d'hésitation et de trouble" qui "impose une clarification", déclare le Premier ministre François Bayrou au début de sa conférence de presse de rentrée pour plaider la cause de son plan d'économies budgétaires. "L'Europe ne tourne pas bien non plus. Elle devrait parler d'une seule voix. Or, elle est trop souvent divisée, chacun essayant de rechercher d'abord ses propres avantages", déplore le Premier ministre. SONORE
La France traverse un "moment préoccupant" qui "impose une clarification" (Bayrou)
