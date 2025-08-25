Alors que les drones se multiplient dans le ciel, les médecins militaires ukrainiens ne peuvent plus se rendre auprès des blessés sur le front, c'est désormais le travail de robots pilotés à distance.
Sous un ciel parsemé de drones, des robots pour aider les médecins militaires ukrainiens
