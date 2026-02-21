Donald Trump a annoncé samedi 21 février vouloir faire passer sa nouvelle taxe douanière mondiale de 10% à 15%, après le revers majeur infligé la veille par la Cour suprême à sa politique commerciale agressive, jugée en grande partie illégale. Le décryptage de notre chroniqueur international, Bruno Daroux.
Droits de douane : Après la décision de la Cour Suprême, la riposte de Donald Trump
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro