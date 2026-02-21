 Aller au contenu principal
Droits de douane : Après la décision de la Cour Suprême, la riposte de Donald Trump

information fournie par France 24 21/02/2026 à 18:13

Donald Trump a annoncé samedi 21 février vouloir faire passer sa nouvelle taxe douanière mondiale de 10% à 15%, après le revers majeur infligé la veille par la Cour suprême à sa politique commerciale agressive, jugée en grande partie illégale. Le décryptage de notre chroniqueur international, Bruno Daroux.

Donald Trump

