Samedi, Donald Trump avait donné 48h à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz sous peine de frappes massives sur les centrales électriques du pays. Lundi, il a finalement donné un nouveau délai : 5 jours pour tenter la voie du dialogue. Pour certains, cette volte-face du président américain est la plus spectaculaire à ce jour. Pourtant, en deux mandats, il y en a eu beaucoup.
Donald Trump : roi de la volte-face
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