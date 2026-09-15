A la Une de la presse, ce mardi 15 septembre, l’envolée des cours du pétrole, provoquée par la paralysie du détroit d’Ormuz et l’offensive des Houthis en mer rouge. Le mariage de Donald Trump Junior financé par un «homme d’affaires» russe proche du Kremlin. La mobilisation, en France, pour demander plus de moyens face au changement climatique. La controverse, en Israël, autour du documentaire «Naza». Un (nouveau) scandale autour de l’actrice Sydney Sweeney. Et les bienfaits de la lecture.
Donald Trump Junior, mariage à la russe
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