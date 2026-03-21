Le président Donald Trump a déclaré vendredi à la presse que les Etats-Unis "s'en sort(aient) bien" dans leur guerre contre l'Iran, ajoutant qu'il ne vouait "faire un cessez-le-feu" pour l'instant.
Donald Trump exclut tout cessez-le-feu avec l'Iran
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