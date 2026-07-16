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Donald Trump et les soupçons de corruption

information fournie par France 24 16/07/2026 à 10:41

Depuis son retour à la Maison Blanche, la fortune de Donald Trump a atteint des niveaux inédits, portée notamment par les cryptomonnaies. Si aucune illégalité n'a été établie, plusieurs enquêtes de presse alimentent les interrogations sur les liens entre ses intérêts privés et l'action de son administration.

Donald Trump

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