Didier Ben Loulou : "Des côtes de Gaza au Liban, 'Seaside' nous place en retrait de la violence"

information fournie par France 24 • 19/07/2025 à 13:04

Dans Premières cette semaine, rencontre avec le photographe Didier Ben Loulou qui publie "Seaside" (éd. La Table Ronde). Le photographe franco-israélien, qui vit à Jérusalem, revient sur 40 ans de photographie autour de la Méditerranée et sur son dernier livre "Seaside" : un splendide travail sur le littoral israélien entre la frontière de Gaza et le Liban. "Une manière de se retirer de la violence de la guerre et de rejoindre un horizon méditerranéen paisible, tout en retrouvant les traces des différentes civilisations qui ont parcouru ce littoral et qui s'inscrivent dans l'histoire de cette région".