Le 2 avril 2026, Isis et Inaya, deux lionnes de la sous-espèce du lion du Nord sont nées au parc zoologique de Paris. Une bonne nouvelle pour la conservation de la sous-espèce, classée "en danger" d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
Deux petites lionnes sont nées au parc zoologique de Paris
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