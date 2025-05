information fournie par Ecorama • 15/05/2025 à 14:00

De plus en plus de particuliers ont acheté des fonds de dette privée. Résultat : selon l'agence Moody's, le spectre d'une future panique bancaire n'est pas à exclure. Un risque théorique ou une vraie menace ? Les explications de Philippe Waechter, chef économiste chez Ostrum AM. Ecorama du 15 mai 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com