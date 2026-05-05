Le président français Emmanuel Macron annonce qu'il parlera avec son homologue iranien "tout à l'heure", lors d'une conférence de presse dans le cadre d'un sommet à Erevan. "La seule option possible, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz, la libre circulation de l'ensemble des portes conteneurs, tankers, et cetera., et l'absence de tout péage ou de toute mesure de contrainte", ajoute le dirigeant français. SONORE
Détroit d'Ormuz : Macron "parlera tout à l'heure" avec le président iranien
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