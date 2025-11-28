 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des vaches plus petites et moins polluantes pour réduire les gaz à effet de serre

information fournie par France 24 28/11/2025 à 17:07

Au lendemain de la COP30, chercheurs et éleveurs explorent une voie prometteuse pour réduire les gaz à effet de serre : la sélection de bovins plus légers et moins émetteurs de méthane. En Normandie, des vaches "nouvelle génération" sont à l'essai : plus petites, autant productives, mais nettement moins polluantes. Grâce à la génétique et à des mesures précises des émissions, l’objectif est de renouveler progressivement le cheptel français pour diminuer durablement l’empreinte carbone de l’élevage. La vache du futur est en marche. Un reportage de nos collègues de France 2.

Environnement

Vidéos les + vues

1

Nathacha Appanah reçoit le prix Goncourt des lycéens 2025

information fournie par AFP Video 27 nov.
2

Les européens : les "moutons" de Trump ?

information fournie par France 24 27 nov.
3

Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens 2025

information fournie par AFP 27 nov.
4

Macron relance le "service national", militaire et volontaire

information fournie par AFP 27 nov.
13
5

A Hong Kong, 94 morts et un grand nombre de disparus dans le pire incendie depuis des décennies

information fournie par AFP 00:06
6

Ce décret français ne masque pas une intervention militaire en Ukraine

information fournie par France 24 27 nov.
7

Le pape Léon XIV arrive à Istanbul

information fournie par AFP Video 27 nov.
8

Coup d'Etat en Guinée-Bissau: ce que l'on sait

information fournie par AFP Video 27 nov.
1

Macron salue le "tournant" au Gabon après le putsch de 2023

information fournie par AFP 24 nov.
2

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
3

En France, toutes les 2 min 30, une femme subit un viol ou une tentative de viol !

information fournie par France 24 25 nov.
5
4

En Moselle, la dernière mine de sel souterraine de France

information fournie par AFP Video 24 nov.
1
5

Ukraine: un missile abattu par la défense antiaérienne au-dessus de Kiev

information fournie par AFP Video 25 nov.
6

Une solution de dons dématérialisés aux sans-abris lancée à Lille

information fournie par AFP 24 nov.
2
7

Rubio "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine

information fournie par AFP Video 24 nov.
8

Budget: Lecornu dénonce le "cynisme" de certains partis qui "bloquent" la situation

information fournie par AFP Video 24 nov.
1
1

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
2

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
3

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
4

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
5

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
6

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
7

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
8

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9

3 commentaires

  • 18:13

    En ce qui concerne notre 2em mère qui est aussi la mère de notre civilisation ; ce qui est important ce n'est pas sa pollution . C'est incompréhensible pour les gens intelligents et cultivés et encore plus pour les crétins .Morille alain

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank