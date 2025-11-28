Des vaches plus petites et moins polluantes pour réduire les gaz à effet de serre

information fournie par France 24 • 28/11/2025 à 17:07

Au lendemain de la COP30, chercheurs et éleveurs explorent une voie prometteuse pour réduire les gaz à effet de serre : la sélection de bovins plus légers et moins émetteurs de méthane. En Normandie, des vaches "nouvelle génération" sont à l'essai : plus petites, autant productives, mais nettement moins polluantes. Grâce à la génétique et à des mesures précises des émissions, l’objectif est de renouveler progressivement le cheptel français pour diminuer durablement l’empreinte carbone de l’élevage. La vache du futur est en marche. Un reportage de nos collègues de France 2.