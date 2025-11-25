La prudence, voire la méfiance est de mise à Zaporijjia, où des Ukrainiens réagissent à la proposition de Washington qui gèlerait le conflit en laissant la Russie contrôler les territoires ukrainiens occupés.
Des Ukrainiens réagissent au plan de Washington
