"Implanter des puces aux soldats ukrainiens afin d'éviter les désertions"… l’idée émanerait d’un militaire ukrainien selon une séquence vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Or, il s'agit d'un clip falsifié à l'aide de l'intelligence artificielle. Explications.
Des puces électroniques contre les désertions dans l'armée ukrainienne ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro