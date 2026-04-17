Des partisans du Hezbollah pro-iranien brandissent des drapeaux du groupe au milieu d'amas de décombres dans le sud de Beyrouth après l'annonce d'un cessez-le-feu de dix jours avec Israël.
Des partisans du Hezbollah brandissent des drapeaux depuis les décombres à Beyrouth
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