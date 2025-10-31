Des milliers de personnes manifestent dans les rues de Novi Sad, à la veille du premier anniversaire de l'effondrement d'une gare en Serbie. L'accident mortel avait fait 16 morts et déclenché des manifestations de masse dans toute la Serbie. IMAGES
Des milliers de Serbes manifestent à Novi Sad, un an après un accident mortel
