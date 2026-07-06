Des milliers de supporters de football se rassemblent le long de l'avenue Reforma à Mexico pour assister au match des huitièmes de finale de la Coupe du monde entre le Mexique et l'Angleterre. Le Mexique a perdu le match (3-2), tandis que l'Angleterre est qualifiée pour les quarts de finale. IMAGES
Des milliers de personnes se rassemblent à Mexico pour regarder le match Mexique-Angleterre
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