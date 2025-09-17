Des milliers de casques de moto ont été posés sur le sol alors que des motocyclistes bloquent une rue de Bogota, la capitale colombienne, pour protester contre les politiques de transport du maire Carlos Fernando Galan. IMAGES
Des milliers de casques de moto à Bogota pour protester contre les politiques de transport
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro