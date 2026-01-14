"L'agriculture, on veut en vivre, pas en mourir" : Quelques membres de la Confédération paysanne déploient une banderole devant la DGPE (Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises) en marge du mouvement de protestation des agriculteurs. IMAGES
Des militants de la Confédération paysanne déploient une banderole à Paris
