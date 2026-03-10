Deux militants de Greenpeace déploient à tour de rôle une banderole "nuclear power fuels Russia's war" (l'énergie nucléaire alimente la guerre de la Russie), à côté du président français Emmanuel Macron qui accueille des représentants d'Etats à Paris pour le 2e sommet consacré à la relance du nucléaire civil. IMAGES
Des militants de Greenpeace perturbent le sommet de l'énergie nucléaire à Paris
