Des militaires européens sont arrivés vendredi à Nuuk, au Groenland, pour participer à l'exercice Arctic Endurance, alors que les États-Unis répètent vouloir annexer ce territoire danois autonome face à une menace russe et chinoise.
Des militaires européens au Groenland pour des exercices avec l'armée danoise
