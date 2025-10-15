Plusieurs personnes sont rassemblées à Nairobi, devant la maison du leader de l'opposition kenyane Raila Odinga, qui est décédé à l'âge de 80 ans en Inde. La police indienne a déclaré à l'AFP qu'il marchait avec sa sœur, sa fille et son médecin lors d'une promenade matinale "lorsqu'il s'est soudainement effondré", et été conduit dans un hôpital où il a été déclaré mort. IMAGES
Des Kényans se rassemblent à Nairobi pour pleurer la mort du leader de l'opposition Odinga
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro