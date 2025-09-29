"Nous avons entendu les cris des blessés dans la rue", a raconté dimanche un Palestinien réveillé en sursaut par une frappe israélienne sur le camp de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza.
Des Gazaouis tentent d'extirper des victimes sur le site d'une frappe
