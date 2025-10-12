Des Palestiniens transportaient samedi des boîtes d'aide tandis que des camions circulent dans Khan Younès, au sud de Gaza, lors du deuxième jour d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
Des Gazaouis se disputent l'aide par "crainte que la guerre ne revienne"
