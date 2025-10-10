Des Gazaouis déplacés retournent à Khan Younès

Des déplacés palestiniens retournaient vendredi dans les ruines de leurs maisons à Khan Younès, après le retrait de l'armée israélienne de plusieurs zones du territoire palestinien.
