En pleine offensive des Houthis contre l’Arabie Saoudite, une vidéo virale accrédite à tort l’idée d’une embuscade des rebelles contre les forces saoudiennes. De même, ces derniers jours, des images ont été présentées comme celles de dégâts qu'auraient occasionné des frappes yéménites sur des installations pétrolières saoudiennes.
Des fausses vidéos pour illustrer les frappes houthis en Arabie Saoudite
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