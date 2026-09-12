Des fans portant des t-shirts à l'effigie de Céline Dion et chantant des paroles des tubes de la diva québecoise arrivent à la Plenitude Arena à Nanterre (Hauts-de-Seine), alors que la star s'apprête à donner le coup d'envoi d'une série de concerts, un retour inespéré et un symbole de sa résilience, après plus de six ans loin de la scène. IMAGES
Des fans arrivent à la Plenitude Arena pour le grand retour sur scène de Céline Dion
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro