Des images prises depuis le côté israélien de la frontière montrent des explosions et une épaisse fumée s'élevant au sud de la ville de Gaza, cible d'une offensive terrestre majeure. L'armée israélienne a dit vendredi qu'elle allait utiliser "une force sans précédent" à Gaza-ville, dans le nord du territoire palestinien, où elle mène une offensive majeure, appelant la population à évacuer.
Des explosions dans le nord de Gaza lors de l'offensive israélienne
