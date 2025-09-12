Les partenaires sociaux à Matignon, l'attente de "rupture" et la mobilisation du 18 en toile de fond

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon à Boissy-la-Riviere, dans l'Essonne, le 26 août 2025 ( POOL / Thibaud MORITZ )

Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a commencé à consulter les partenaires sociaux, à moins d'une semaine de la mobilisation intersyndicale du 18: comme les oppositions, la CFDT qui a ouvert le bal, a réclamé des preuves de "rupture" avec les orientations budgétaires du gouvernement sortant.

Si la secrétaire générale du premier syndicat français a trouvé Sébastien Lecornu "à l'écoute", Marylise Léon a profité de cet entretien pour réaffirmer sa ferme opposition à la suppression de deux jours fériés et à la relance du conclave sur les retraites, une idée "définitivement enterrée" par la CFDT, a-t-elle dit en sortant de Matignon à la mi-journée.

"Il n'y a pas eu de terrain d'atterrissage au moment de la fin du conclave, donc on ne reprend pas les discussions", a-t-elle résumé, à l'issue d'une heure et demie de discussions.

Alors que le nouveau Premier ministre a prôné des "des ruptures" sur la forme et le fond, la suppression des deux jours fériés, la plus inflammable des mesures d'économie annoncées par François Bayrou cet été, pourrait être abandonnée.

Le nouveau locataire de Matignon "a dit qu'il répondrait sur ce sujet prochainement", a sobrement dit Marylise Léon à la presse.

Y aura-t-il une reprise dans un autre cadre que le conclave des négociations sur la réforme des retraites ? Selon elle, Sébastien Lecornu "n'a pas donné de position sur ce qu'il allait donner comme suite sur le sujet des retraites".

La CFDT est l'un des trois syndicats à avoir discuté jusqu'au terme du conclave lancé par François Bayrou, pour tenter d'amender l'impopulaire réforme des retraites de 2023. Les négociations avaient pris fin sur un constat de désaccord avec le patronat concernant les modalités de prise en compte de la pénibilité.

- Avant ou après le 18 -

Les rencontres bilatérales à Matignon doivent se poursuivre avec le président du Medef vendredi à 19H45, avant la CGT, la CFTC et la CFE-CGC lundi et les deux organisations patronales CPME et U2P, lundi et mardi.

Le chef de file de FO, Frédéric Souillot, a quant à lui accepté de rencontrer M. Lecornu mais après le 18 septembre, date de la journée intersyndicale de grèves et manifestations.

Elle mettra à nouveau les autorités sous pression, après la participation de 197.000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, à la journée du 10 pour demander la fin de l'austérité budgétaire, l'abrogation de la réforme des retraites ou encore plus de justice fiscale.

La cheffe de file de la CGT Sophie Binet a appelé de ses vœux "encore plus de manifestations et de grèves" le 18 que le 10.

"Nous avons réaffirmé que nous étions plus que jamais motivés pour aller dans la rue et que nous réussirons la mobilisation du 18 septembre", a assuré Marylise Léon vendredi.

Le Premier ministre "n'a pas démenti qu'il pourrait y avoir un certain nombre (...) de travaux, sur une contribution des plus hauts revenus", selon des modalités encore floues, a-t-elle évoqué, tout en demandant des "preuves" de la "rupture".

Côté politique, le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a expliqué vendredi lors de la Fête de l'Humanité que son parti ne censurerait pas Sébastien Lecornu "a priori" mais qu'il le ferait "sans marque profonde d'un changement de politique", disant lui avoir fait "des demandes sur l'augmentation des salaires, l'abrogation de la réforme des retraites et la diminution des aides accordées aux grosses entreprises".

Le PS propose, lui, de revenir sur la réforme des retraites et de mettre en place une taxe Zucman sur les plus hauts patrimoines, deux lignes rouges pour le bloc central.

Le numéro un de la CFTC, Cyril Chabanier, entend rappeler lundi au Premier ministre "qu'il ne peut pas repartir sur la même page (budgétaire, NDLR) que l'ancien Premier ministre" car "les efforts reposaient trop sur les travailleurs, les chômeurs, les retraités".