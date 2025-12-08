Deux enfants blessés à Gaza, qui ont depuis été soignés au Royaume-Uni, arrivent pour visiter le 10 Downing Street. Les médias ont fait état de près de 300 jeunes de Gaza soignés en Grande-Bretagne dans le cadre de ce programme, mais seuls 50 sont arrivés à ce jour pour y être traités. IMAGES
Des enfants blessés à Gaza visitent le 10 Downing Street à Londres
