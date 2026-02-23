 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des drones pour l'Ukraine : en Belgique, des bénévoles agissent dans l'ombre

information fournie par France 24 23/02/2026 à 12:00

Dans des lieux tenus secrets, des bénévoles se réunissent régulièrement dans la capitale belge pour assembler des drones destinés à l’Ukraine. Enseignants, fonctionnaires européens, membres de la diaspora ou anciens militaires participent à cette initiative coordonnée par l’association Wings for Europe. Financés par des dons privés, ces appareils sont ensuite envoyés sur le front. Reportage d’Alix Le Bourdon, à Bruxelles, au cœur de cette mobilisation civile.

Guerre en Ukraine

Vidéos les + vues

1

Guerre en Ukraine, 4 ans après: "Où est la victoire?"

information fournie par France 24 07:32
1
2

"Ils ont besoin d'être pris en charge": l'appel du procureur aux parents des deux enfants recherchés

information fournie par AFP 08:16
3
3

Enlèvement fratrie: le procureur appelle les parents à remettre les enfants

information fournie par AFP Video 09:38
4

Baftas: Paul Mescal, Kate Hudson et Ethan Hawke sur le tapis rouge

information fournie par AFP Video 10:44
5

Le film "Une bataille après l'autre" triomphe aux Bafta britanniques

information fournie par AFP 11:18
6

Gillian Anderson et les stars d'"Hamnet" arrivent pour les Bafta à Londres

information fournie par AFP Video 10:46
7

Syrie: les forces américaines entament leur retrait d'une importante base

information fournie par AFP Video 10:50
8

JO 2026 : "Une expérience incroyable", selon la skieuse alpine malgache Mialitiana Clerc

information fournie par France 24 10:40
1

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
1
2

Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17 févr.
3

Le décollage de Sophie Adenot, un moment "d'intensité" pour les spectateurs toulousains

information fournie par AFP 17 févr.
4

Mort de Quentin Deranque: LFI rejette toute responsabilité et dénonce une "récupération" politique

information fournie par AFP 17 févr.
5
5

Trump avertit que Kiev doit négocier "rapidement", avant des pourparlers avec la Russie

information fournie par AFP Video 17 févr.
6

Crues: la Garonne et la Dordogne débordent à Bordeaux et Libourne

information fournie par AFP Video 19 févr.
7

Le monde a besoin "d'urgence" de régulation en matière d'IA, estime le patron d'OpenAI

information fournie par AFP Video 19 févr.
8

Lille: rassemblement en hommage à Quentin Deranque à l'appel de l'extrême-droite

information fournie par AFP Video 19 févr.
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Alain Bauer : "A la fin, Donald Trump gagne toujours quelque chose !"

information fournie par Ecorama 09 févr.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank