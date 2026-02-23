Dans des lieux tenus secrets, des bénévoles se réunissent régulièrement dans la capitale belge pour assembler des drones destinés à l’Ukraine. Enseignants, fonctionnaires européens, membres de la diaspora ou anciens militaires participent à cette initiative coordonnée par l’association Wings for Europe. Financés par des dons privés, ces appareils sont ensuite envoyés sur le front. Reportage d’Alix Le Bourdon, à Bruxelles, au cœur de cette mobilisation civile.
Des drones pour l'Ukraine : en Belgique, des bénévoles agissent dans l'ombre
