Environ 300 agriculteurs restent mobilisés dans la nuit aux Bordes-sur-Arize, en Ariège, pour empêcher l'abattage de 200 bovins dans une ferme après la découverte d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC). IMAGES
Dermatose: des agriculteurs toujours mobilisés en Ariège pour empêcher un abattage
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro