Des agriculteurs opposés à l'abattage de troupeaux affectés par la dermatose bovine ont bloqué dans la nuit de vendredi à samedi plusieurs axes du Sud-Ouest, alors que le gouvernement a réaffirmé sa politique et étendu les zones de vaccination obligatoire.
Dermatose: blocage d'axes routiers, le gouvernement maintient sa stratégie d'abattage
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro