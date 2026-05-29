Dépression : les femmes, deux fois plus touchées que les hommes

information fournie par France 24 • 29/05/2026 à 15:11

Au cours de leur vie, les femmes passent par plusieurs phases de bouleversements hormonaux : à la puberté, au moment des grossesses puis lors de la périménopause. À chaque fois, leur biologie interne est chahutée et ces réorganisations chimiques de leurs corps et de leurs cerveaux peuvent se traduire par de la dépression. Avant la puberté et après la ménopause, les taux de dépression sont les mêmes pour les deux sexes, mais dans toute la phase où les femmes sont fertiles, elles sont deux fois plus nombreuses à souffrir de cette maladie, explique la psychiatre Lucie Joly, autrice de La dépression au féminin : démystifier, comprendre, guérir.

Egalement au programme de cette édition : le verdict choquant d'un juge britannique qui n’a pas voulu "criminaliser" des adolescents auteurs de viols sur mineures. Bien que leur culpabilité ne fasse aucun doute, ils ont évité la case prison et seulement été condamnés à des mesures de réinsertion pour mineurs. Au Népal, l’alpiniste Lhakpa Sherpa a réussi sa 11e ascension de l'Everest, devenant la détentrice du record mondial chez les femmes. Mais pour réussir cet exploit, elle a dû se battre contre sa culture et les préjugés, autant que contre les sommets de l’Himalaya.