L'essor des actifs privés auprès des investisseurs particuliers marque une évolution majeure dans l'univers de l'épargne. Portée par de nouvelles réglementations européennes et une offre en forte expansion, cette tendance soulève toutefois des questions sur la liquidité, la transparence et le niveau des frais. Entre opportunités réelles et risques méconnus, la démocratisation du non-coté interroge sur sa capacité à réellement servir les intérêts des épargnants. Les explications de Mara Dobrescu, responsable de la recherche sur les fonds chez Morningstar.
Démocratisation des actifs privés : bonne ou mauvaise idée ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro