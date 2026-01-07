Démocratisation des actifs privés : bonne ou mauvaise idée ?

L'essor des actifs privés auprès des investisseurs particuliers marque une évolution majeure dans l'univers de l'épargne. Portée par de nouvelles réglementations européennes et une offre en forte expansion, cette tendance soulève toutefois des questions sur la liquidité, la transparence et le niveau des frais. Entre opportunités réelles et risques méconnus, la démocratisation du non-coté interroge sur sa capacité à réellement servir les intérêts des épargnants. Les explications de Mara Dobrescu, responsable de la recherche sur les fonds chez Morningstar.

