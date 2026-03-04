Pourquoi ce regain d’intérêt des investisseurs pour la dette émergente ?

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Portée par le reflux de l'inflation et l'assouplissement monétaire dans de nombreux pays, la dette émergente retrouve les faveurs des investisseurs. Rendements réels attractifs, marchés plus matures mais risques de change persistants : une classe d'actifs pleine d'opportunités, à manier avec discernement. Les explications de Mara Dobrescu, responsable de la recherche sur les fonds chez Morningstar.