A la Une de la presse, ce jeudi 16 juillet, la défaite de l’Angleterre, battue par l’Argentine, 2 buts à 1 en demi-finales de la Coupe du monde. Le vote, hier, aux Etats-Unis, de 103 élus démocrates en faveur d’une proposition visant à réduire l’aide américaine à Israël. Des Iraniens qui accusent les Etats-Unis d’avoir communiqué à l’Iran des informations sur leurs demandes d'asile. Washington, désormais moins populaire que Pékin dans plusieurs pays. Et des découvertes de et sur des bestioles.
Demi-finales du Mondial: "Le coeur brisé des Anglais"
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