Images de l'arrivée de l'épouse de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni-Sarkozy, et de son avocat, Me Christophe Ingrain, alors que la cour d'appel de Paris examine la demande de mise en liberté de l'ex-président français, incarcéré après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle.
Demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy: son entourage arrive au tribunal
