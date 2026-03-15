De la fumée s’élève des bâtiments détruits dans la banlieue sud de Beyrouth, au lendemain des frappes israéliennes. En visite dans la capitale libanaise, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a affirmé que les voies diplomatiques restaient ouvertes pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah. Il a également exhorté la communauté internationale à renforcer son soutien au Liban. IMAGES
Dégâts et panaches de fumée dans le sud de Beyrouth après des frappes israéliennes
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