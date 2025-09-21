Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino Lopez, mène un défilé de chars de l'armée dans un contexte de tensions avec les États-Unis, alors que des exercices militaires se poursuivent le long de la frontière maritime et que des ateliers nationaux forment des civils à l'utilisation des armes. IMAGES
Défilé de chars de l'armée vénézuélienne dans un contexte de tensions avec les Etats-Unis
